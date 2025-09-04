Лось во дворе жилого дома: в соцсетях обсуждают необычный инцидент

В соцсетях обсуждают инцидент, который произошел в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Маленький лось забежал на территорию частного сектора.

По информации издания, местные жители фотографировали лосенка. Животное вскоре покинуло огород. Инцидент произошел на Красной горке. Лосенок прошелся по огороду. Ущерб нанесен не был. В Кузбассе лоси нередко приходят в населенные пункты. Весной очевидцы из Кемерово публиковали фото лося, который бегал по центру города.

В Департаменте по охране объектов животного мира корреспонденту «Сибдепо» рассказали, что животные могут на протяжении всего года периодически заходить на территорию огородов. В первую очередь они приходят в те населенные пункты, которые расположены вблизи лесной местности. Эксперты пояснили, что лоси приходят к людям случайно.

По информации ведомства, в городах можно встретить маленьких лосей. В этот период самки рожают следующее поколение. Детеныши еще не успевают полностью сформироваться, поэтому паникуют без мам. В некоторых случаях жители Кузбасса приглашают специалистов, которые вылавливают животных и помогают им вернуться в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что появление лося на дороге спровоцировало смертельное ДТП под Новосибирском.