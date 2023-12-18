Корпоратив или техника для СВО: Предгорный округ Ставрополья сделал выбор

Власти Предгорного округа решили не проводить корпоратив, а деньги, выделенные для празднования Нового года, потратить для нужды военных СВО, сообщает newstracker.ru .

О решении властей проинформировал глава Предгорного округа Николай Бондаренко на странице в интернет-мессенджере. Кабинет политика уже украшен. Он снял видеоролик и рассказал, что местная администрация выбирает коптеры вместо праздничных застолий.

Чиновники поступили таким образом в прошлом году. Решили не нарушать установленные традиции и в нынешнем. Военным СВО отправят дорогостоящую технику. Для создания праздничного настроения бойцов в посылку также положат тонны мандаринов и поздравительные письма.

Местная администрация связалась с родственниками военных, которые при желании также могут передать своим близким мужчинам какие-либо вещи или новогодние подарки.

Согласно исследованиям, которые недавно провели по заказу аналитического центра «АльфаСтрахование», 46% россиян не любят корпоративы, участвуют в мероприятиях из-за необходимости и всегда испытывают дискомфорт.