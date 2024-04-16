Корреспондент Яременко назвал Пугачеву целой эпохой

Главную отечественную певицу Аллу Пугачеву в день ее 75-летия в России никто не поздравил публично, хотя она стала целой эпохой, сообщает rosbalt.ru .

«И даже в тот день, когда телевидение не дает ее концертов и не показывает фильмов в честь 75-летия, именно это и обсуждают. Потому что она — не просто звезда. Она — эпоха», — отмечает журналист Николай Яременко.

Главный редактор ИА «РосБалт», доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко вспоминает, что певица всегда была в центре внимания. И дело не в том, что ее выступлением завершали все мероприятия. Просто за каждым ее словом следили миллионы. И не было у нее каких-то идеологических песен, как, например, у Софии Ротару, но фанатами становились многие жители не только России.

«Вспоминаю старый анекдот 80-х, когда Горбачев и Рейган спорят, кто из них круче как политик, и читают энциклопедию из будущего: «Горбачев и Рейган — мелкие политики эпохи Пугачевой», — рассказывает Николай Яременко.

Николай Яременко рассказал, что лично виделся с певицей несколько раз. Он боялся при ней даже слово сказать, настолько она была влиятельной на тот момент. Алла Пугачева спродюсировала себя сама. Закончив областной институт культуры со справкой, она доказала всем, что может сделать сила таланта и стремления, харизмы и трудолюбия. Ее концерты отличались от представлений коллег тем, что превращались в срежиссированный спектакль.

«Она — личность, она — явление. И тем ценнее ее статус, что сделала, спродюсировала она себя сама. Спасибо за все, звезда и легенда! С юбилеем!» — написал главный редактор ИА «РосБалт».

Ранее мы сообщали, что в день своего 75-летия, 15 апреля, Алла Пугачева презентовала новую песню — «Жизнь слишком хороша». Незадолго до премьеры она опубликовала еще одну новую песню — «Я плачу».