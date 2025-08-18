Корреспондент KP.RU поделился впечатлением от установки нового мессенджера

Корреспондент рассказал, что не испытывал сложности с установкой мессенджера. Приложение, в отличие от многих других, есть в AppStore, Google Play и Rustore. Для создания аккаунта предложено указать номер телефона, ввести код из сообщения, написать имя и выбрать фото.

По мнению корреспондента, интерфейс приложения напоминает дизайн Telegram. Журналист отметил, что многие разработчики берут за основу известный сайт или приложение, но предлагают пользователям новые опции. Все базовые функции у российского мессенджера уже имеются.

«Mах изначально проектируется как единая цифровая платформа, где можно не только переписываться, но и оплачивать ЖКХ, штрафы, налоги, авторизоваться через "Госуслуги", получать и подписывать документы...» — рассказал Вячеслав Богаткин, генеральный директор студии разработки AppFox.

Корреспондент привел в пример опыт Китая. Граждане пользуются единственным мессенджером, при помощи которого заказывают еду и такси, общаются, записываются в государственные ведомства. Предполагается, что со временем Мах будет не менее многофункциональным.

Журналист рассказал, что первый звонок совершил без проблем. Адресата было слышно даже, когда разговор совершался из подземного перехода. К качеству видео во время звонка претензий также нет.

Ранее эксперт Бастрыкина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказала мнение, что интеграция Max с «Госуслугами» может навредить пользователям.