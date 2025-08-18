«Категорически нельзя устанавливать»: чем новый мессенджер Max может быть опасен для вашего телефона

В соцсетях активно распространяется информация о том, что новый отечественный мессенджер Max может быть опасен для телефонов пользователей, телеграм-каналы публикуют посты с призывами: «Категорически нельзя устанавливать». По их словам, приложение запрашивает доступ к камере и использует ее даже в неактивном режиме, в связи с чем неприкосновенность частной жизни может оказаться под угрозой. При этом в пресс-службе Max опровергли эту информацию, пишет ТАСС. Действительно ли опасно пользоваться мессенджером и почему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, на вопрос о степени безопасности установки мессенджера однозначного ответа нет.

«Вряд ли разработчики намеренно планировали совершать различные шпионские действия, такие как включение и активное использование камеры на компьютере без ведома пользователя или использование личных данных с целью мошенничества», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но есть много других нюансов, которые могут вызывать опасения у IT-специалистов, добавила она.

«Во-первых, интеграция приложения с Госуслугами снижает степень конфиденциальности и анонимности для пользователя. Также в случае взлома аккаунта в мессенджере злоумышленники автоматически получают доступ не только к переписке и контактам в Max, но и к Госуслугам, что может привести к непредсказуемым последствиям. Во-вторых, существуют опасения пользователей в связи с использованием в процессе разработки приложения готового кода, созданного иностранными разработчиками», — подчеркнула Бастрыкина.

Эксперт отметила, что потенциально это может создать самые непредсказуемые сложности. И никто не защищен от стандартных действий мошенников, которые используют психологические приемы.

«Это касается любого мессенджера, не только Мах. Но от этого может спасти только личная бдительность граждан», — заключила Бастрыкина.

