Петрозаводчане выложили фото переполненных контейнеров с мусором

Жители Петрозаводска разместили в соцсетях фотографии неубранного мусора в городе, который складируется на протяжении нескольких месяцев, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, жители одного из районов города сообщили о проблеме с вывозом мусора. К ними начали присоединяться другие горожане, которые сталкиваются с аналогичной проблемой. В итоге в социальной сети «ВКонтакте» появилась целая подборка фото с контейнерами для мусора. Проблема в том, что мусор уже скапливается возле площадок.

По словам горожан, люди выбрасывают строительный мусор, покрышки и другие материалы. Пользователи соцсетей огорчены, что жильцы домов поступают таким образом. Они напоминают, что рядом находятся школы и детские сады. По их мнению, не стоит загрязнять район.

По данным издания, критика поступила также в адрес компании, которая должна вывозить мусор. Один из подписчиков проинформировал, что в последний раз мусор забирали в январе. Он также напомнил, что рядом расположен детский сад.

Регоператор в комментариях под постом пояснил, что было выявлено несоответствие оборудования контейнерной площадки действующим нормам законодательства. Решать проблему необходимо на уровне местной власти.

Ранее сообщалось, что правительство РФ сменило руководителя оператора по переработке мусора.