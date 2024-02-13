Корреспондент «Восток-Медиа» развеял ТОП-3 мифа о КНДР

Из-за того, что КНДР является одной из самых закрытых стран мира, о ней рождается много мифов, сообщает vostokmedia.com . Корреспондент издания лично побывал в КНДР и рассказал, насколько правдивое общее впечатление россиян от государства, расположенное в Восточной Азии.

В КНДР запрещена фотосъемка. Так считают многие россияне, но они заблуждаются. Журналист «Восток-Медиа» рассказывает, что фотографировать можно. Исключение — военные объекты, военнослужащие, а также те, кто выполняют какие-либо работы: коммунальщики, фермеры или строители.

«Единственное туристическое место, которое нам нельзя было снимать — вершина монумента Чучхе. Там за этим строго следят. Да и если вспомнить, нигде в сети нельзя увидеть панорамные виды Пхеньяна, а также снимки с квадрокоптера. Видимо, в этом запрете есть некий сакральный смысл, который видят власти и жители КНДР», — рассказывает журналист «Восток-Медиа».

При выезде из страны никто не проверяет телефоны или другие носители, где могут храниться фото. Гиды во время экскурсий рассказывают, какие кадры можно выкладывать в социальных сетях, а какие фото лучше сохранить для семейного просмотра.

Строго относятся к фотографированию возле памятников вождей КНДР.

«Фотографировать памятники строго прямо. Никаких ракурсов сбоку и наискосок. <> Если хочется сделать снимок себя на фоне монумента с вождями, то позировать нужно строго — руки по швам. <> Нельзя обрезать части памятников — они должны быть с руками и ногами», — рассказывает корреспондент.

Местные жители не любят иностранных туристов и даже боятся их — второй миф. Горожане с интересом разглядывают приезжих, улыбаются им и машут руками. Особенно искренне проявляют эмоции дети.

За туристами постоянно наблюдают вооруженные люди — третий миф. Частично он оправдан. За иностранными гостями, действительно, тщательно следят окружающие. Многое для туристов под запретом: передвигаться по улицам можно в сопровождении гида, выйти самостоятельно на прогулку или сходить в бар нельзя.

«Можно договориться с единомышленниками и попросить представителей туроператора с корейской стороны отвезти вас в супермаркет или питейное заведение», — делится опытом корреспондент «Восток-Медиа».

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