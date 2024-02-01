ТОП-5 мифов о Владивостоке: дешевые морепродукты, тигры в городе и акулы в море

Владивосток — город России, который расположен ближе к границе с Китаем. Среди россиян есть много мифов о жизни в городе, сообщает vostokmedia.com . Редакция «Восток-Медиа» отобрала пять самых распространенных.

Миф 1. Многие считают, что Владивосток — это теплый город, ведь здесь находится море. Но это большой миф, который вводит в заблуждение туристов. Они приезжают с шортами в чемоданах, но уже на следующий день им нужны теплые куртки. Климат суровый.

Миф 2. Доступность морепродуктов. Россияне считают, что каждая семья Владивостока покапает в неограниченном количестве красную икру и рыбу. Морепродукты иногда стоят дороже, чем в магазинах Москвы, так что это миф.

Миф 3. В прибрежных водах Владивостока встречаются акулы, но вблизи морского берега хищников нет. Тем не менее многие туристы боятся заходить в воду. Они уверены, что на них нападет стая аул.

Миф 4. По улицам города ходят амурские тигры — еще один миф. Тигры, действительно, обитают в регионе. Во-первых, они не нападают на людей. Во-вторых, чаще хищников можно встретить на окраинах городов или сел, но не в центре Владивостока.

Миф 5 — во Владивостоке дешевая жизнь, ведь он находится далеко от центра России. На самом деле в городе высокие цены на продукты питания и коммунальные услуги.

Ранее специалист в области туризма Марина Романов рассказала о самых выгодных и интересных направлениях для отдыха в феврале с возможностью вылета из РФ без пересадок.