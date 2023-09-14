«Коррупционный характер»: Правозащитник рассказал, почему ростовчанку заперли в диспансере

Правозащитник Павел Сагайда проинформировал, как прошло заседание суда по делу ростовчанки Светланы Говоровой, которую, как утверждает сторона зашиты, незаконно поместили в психотерапевтическое отделение после ссоры с влиятельным экс-супругом, сообщает rostovgazeta.ru .

Ранее мы сообщали, что правозащитник Павел Сагайда обратился в редакцию «RostovGazeta». Он рассказал, что жительницу Ростовской области сотрудники правоохранительных органов насильно отвезли в психбольницу, хотя никаких медицинских показателей для этого не было. Незадолго до происшествия она поссорилась с экс-супругом, и хотела вернуться с двумя детьми в родной город.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сотрудники медицинского учреждения уверены, что Светлана нуждается в принудительном лечении. Сторона защиты настаивает на том, что сотрудники полиции и медики по приказу мужа принудительно отправили женщину, чтобы ограничить ее в правах. Если суд докажет, что Светлана здорова, то придется объяснять, почему ее закрыли в палате.

«Мы сразу обратились в надзорные в правоохранительные органы. Но все бездействуют, а права человека не соблюдаются. Поэтому и остается полагать, что это дело заказное, носит коррупционный характер», — резюмирует правозащитник.

Судебные разбирательства продолжаются. Следующее заседание назначено на сегодня,14 сентября. Сторону защиты представляет общественная организация, которую возглавляет правозащитник Сагайда.