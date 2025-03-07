Корзинка с грибами и тушкой кролика: флорист рассказал о необычных заказах перед 8 марта

В Кузбассе активно проходит подготовка к празднованию Международного женского дня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Очереди есть практически во всех магазинах, в том числе цветочных.

По данным издания, в преддверии 8 марта особенно много работы у флористов. К празднику начинают готовиться с 6 марта. Один салон за праздничные дни обслуживает порядка 700 мужчин. Директор сети цветочных салонов Александр Шелихов рассказал, что в обычные дни чаще всего цветы покупают девушки для близких людей. Дни перед 8 марта — исключение. Клиенты — преимущественно мужчины. Александр рассказал, что иногда поступают необычные заказы.

«Украшали мимозой корзинку с солеными грибами и свежей тушкой кролика. Было забавно, но заказ был выполнен, девушку порадовали таким вот интересным способом», — поделился Александр.

По данным издания, цены на цветы разные. Например, букет из пяти тюльпанов в кемеровских магазинах стоит от 400 руб. За 350 руб. можно приобрести одну розу красного или белого цвета. Букет из кустовой хризантемы обойдется от 1,5 тыс. руб. Горожанин, который забирал из магазина свой заказ, отметил, что главное в подарке — внимание.

Ранее эксперты поделились рекомендациями, на что обращать внимание при выборе к 8 марта тюльпанов.