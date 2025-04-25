Корзины с подношениями и перья амазонской птицы: в Перу нашли гробницу возрастом 5 тыс. лет

Эксперты сообщили, что обнаруженное тело может принадлежать периоду цивилизации Караль. Специалисты считают, что она развивалась в то же время, что и древние египетская, китайская и шумерская цивилизации. Однако цивилизация Караль развивалась изолированно от мира. Историки уверены, что Караль — это один из древнейших городов на территории Северной и Южной Америки. Место, где обнаружили гробницу, раньше использовалось как городская свалка.

По информации издания, эксперты изучили все детали захоронения: положение тела, материал, использованный для захоронения. У женщины, которая умерла в возрасте от 25 до 35 лет, хорошо сохранились ногти, волосы и кожа.

«Это важное захоронение, потому что в нем есть элементы, указывающие на высокий статус женщины», — сказал археолог Дэвид Паломино в интервью Reuters.

Археолог рассказал, что возле женщины обнаружили корзины с подношениями: тыквой и клювом тукана. Кроме того, гробницу окружали вазы. Тело было прикрыто накидкой из синих и коричневых перьев, предположительно, амазонской птицы.

«Не только мужчины играли важную роль в этой цивилизации, но и женщины», — высказал мнение эксперт.

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