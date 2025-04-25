В Челябинской области нашли потерявшуюся бабушку, десять дней выживавшую в лесу

Благополучно завершены поиски пожилой женщины, которая заблудилась в лесу Челябинской области еще 15 апреля. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Пожилая женщина, которая проживает в Верхнем Уфалее Челябинской области, пропала в лесу еще 15 апреля.

«Ушла в лес и не вернулась. Сначала позвонила дочери — сказала, что заблудилась», — указал микроблог.

После этого бабушке стали звонить полицейские и спасатели, но не сумели с ней связаться из-за севшего мобильника. После этого началось сплошное прочесывание окрестных лесов. В этих мероприятиях приняли участие полиция и спасательная служба. Также были задействованы сотни волонтеров. В итоге женщина найдена живой, ее передали в руки медиков.

Ранее сообщалось о поисках на одном из островов в Каспийском море. Во время научной экспедиции вблизи острова Укатный потерялся один из ее участников. В поисках пропавшего ученого задействована Каспийская флотилия. К спасательной операции привлечены пограничный корабль и пара катеров.