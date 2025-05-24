Косачев рассказал, на какой стадии находится работа над меморандумом по Украине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу «Звезда» сообщил , что в ближайшее время российская сторона передаст Украине наработки меморандума по урегулированию конфликта.

Константин Косачев рассказал, что специалисты продолжают заниматься составлением меморандума по Украине. По его данным, работа находится в завершающей стадии. Спикер предположил, что в ближайшие дни наработки будут переданы Киеву. Вице-спикер Совфеда высказал мнение, что публично российская сторона не будет оглашать информацию, которая содержится в меморандуме.

«Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — заключил политик.

Встреча российской и украинской стороны прошла в Стамбуле. Дипломаты договорились продолжить диалог. Планируется, что к следующей встрече РФ представит меморандум, в котором расскажет Киеву о своем видении завершения конфликта в рамках переговорного процесса. Кроме того, стороны достигли договоренностей по масштабному обмену пленными.

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