Фигура Деда Мороза была замечена свисающей с карниза крыши шестиэтажного жилого дома. Как сообщил один из местных телеграм-каналов, очевидцы предположили, что столь рискованный подъем на высоту связан с добросовестным исполнением сказочным персонажем своего служебного долга. По народной версии, он обязан лично доставить праздничные подарки в каждую квартиру до наступления Нового года, невзирая на этаж, где проживают адресаты.

«Сегодня Деду Морозу можно только посочувствовать: дома растут все выше, а проникнуть в квартиру незаметно становится сложнее. Или камеры „Безопасный регион“ зафиксируют проникновение или прохожие сфотографируют», — шутят пользователи сети.

Это не первое появление волшебника в необычных обстоятельствах. Всего неделю назад очевидцы зафиксировали его на крыше внедорожника, где его «смелость» и равнодушие к скорости вызвали живую реакцию пользователей соцсетей.

Несмотря на очевидную искусственность обоих новогодних атрибутов — и Деда Мороза на карнизе, и его собрата на машине, — в Сети раздаются призывы не разрушать магию праздника и не мешать волшебнику в его предновогодней работе.

«Сделайте вид, что его маскировка работает, и тогда Новый год будет щедр на подарки», — комментируют подписчики.

