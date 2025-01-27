Косметолог рассказала о тенденции россиян колоть ботокс в подмышки

Эксперт рассказала, что процедура помогает людям с обильным потовыделением. По данным косметолога, ботулотоксин обладает способностью блокировать нервную импульсацию потовой железы. В результате процедуры потоотделение приостанавливается. Светлана Ефремова отметила, что клиенты вводят препарат также в руки, ноги и волосяную часть головы — в те части тела, которые выделяют влагу.

«После инъекции потовая железа не получает необходимые для работы импульсы от мозга, других органов, нервной системы, то есть какие-либо триггеры. К примеру, температура, стресс, климакс и тому подобное. Получается, что железа на импульс просто не отвечает», — объяснила специалист работу ботулотоксина при вводе вещества в подмышки.

Косметолог Ефремова рассказала, что процедура может длиться до 60 минут. Перед введением препарата специалист делает необходимые пробы и метки на теле. Эффективности можно добиться при повторении процедуры на протяжении полугода. На месте уколов может появиться отечность и небольшие синяки.

После процедуры на протяжении суток не рекомендовано принимать некоторые лекарственные препараты. По данным эксперта, побочные явления возникают редко, а процедура безопасная из-за дозирования препарата. Однако косметолог призвала перед введением ботулотоксина обязательно проконсультироваться с доктором.

«Мы (доктора) не просто омолаживаем. Мы лечим состояние избыточной активности мышц (при омоложении) или потливости (при гипергидрозе). Заполняем медицинские документы, где выясняем состояние общего здоровья, противопоказания, аллергии и прочее», — отметила косметолог Ефремова.

Эксперт отметила, что беременным и онкобольным процедура противопоказана. В группу также входят те клиенты, у которых близорукость, ОРВИ, аллергия на препараты или ранее был выявлен ботулизм.

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