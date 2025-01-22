Россиянкам рассказали, как избавиться от «колец Венеры» на шее

Врач-дерматолог и косметолог, кандидат медицинских наук Луиза Сакания в беседе с gazetametro.ru выделила ряд процедур и средств, которые помогут в борьбе с горизонтальными морщинами на шее, известными как «кольца Венеры».

Как напомнила специалист, для возникновения морщин и заломов на шее достаточно регулярно спать в неправильной позе или смотреть вниз в телефон. Причинами появления колец также могут стать анатомическая особенность, предрасположенность, особенности возрастных изменений, влияние солнечного света на состояние кожи, неправильный прикус и заболевания. Также появляется проблема с возрастом, так как хуже вырабатывается коллаген, влияющий на упругость кожи.

Сакания отметила, что «кольца Венеры» можно убрать с помощью домашнего ухода, если включить средства с фруктовой и гиалуроновой кислотами, коллагеном и пептидами. Однако в этом случае нужно делать массаж и регулярно заботиться о коже, не забывая и про SPF-крем. Базово врач советует наносить питательные, увлажняющие и насыщенные средства каждый день, в том числе и сыворотки.

Что касается процедур в клиниках, то Луиза Сакания рассматривает несколько:

Мезотерапия и биоревитализация;

Контурная пластика инъекциями филлеров с гиалуроном;

Реструктуризация кожи;

Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате VIVACE;

Тредлифтинг, или нитевой лифтинг шеи.

Однако перед выбором какой-либо процедуры следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом, который подберет комплексный уход и конкретную процедуру.

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