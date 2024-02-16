Косметолог Суляева призвала женщин отказаться от мыла

Косметолог из Оренбургской области Александра Суляева порекомендовала женщинам перестать умывать лицо мылом. Простой совет поможет сохранить красоту на долгие годы, сообщает 56orb.ru .

Эксперт пояснила, что красивая кожа и здоровая — это слова-синонимы. Достичь одного без другого невозможно. Современные женщины продолжают умывать лицо мылом, совершая главную ошибку домашнего ухода.

«Нет, мылом умываться нельзя! Кожа наша — как крепостная стена. Защита, состоит из «штукатурки», «кирпичиков» и «цемента». «Штукатуркой» принято считать кислотной мантией (смесь сальных и потовых желёз) — первая линия обороны. «Кирпичики» — корнеоциты, роговые чешуйки. «Цементом» в коже является липидный барьер. А внешний вид кожи зависит от надежного барьерного слоя. Кожа в норме имеет слабо-кислую среду (ph 4,5-5,9). Мыло — щелочную среду (ph от 9-11 — за счет чего и обильная пена)», — поделилась Александра Суляева.

Эксперт отметила, что базовый уход за кожей лица женщина выполняет самостоятельно именно дома. Его коррекцией и дополнением занимаются косметологи.

Специалист Александра Суляева рекомендует заменить мыло специальными средствами для умывания: молочко, гель или пенка. Важно, чтобы средство подходило к типу кожи. Тогда женщина не испытывает таких проблем, как шелушение, раздражение и обезвоживание кожи лица.

Эксперт призвала также следить за питанием и отказаться от вредных привычек: чрезмерного употребления алкоголя и курения.

«Курение действует на свободные радикалы, что способствует быстрому старению. Алкоголь приводит к обезвоженности и сухости кожи, тоже способствует быстрому старению», — прокомментировала косметолог.

Стоит ограничивать сладкое, жареное, соленое и печеное. С особой осторожностью также рекомендовано относиться к молочным продуктам.

Ранее создательница бренда Le Mousse Ольга Нечаева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно ухаживать за кожей лица в зимнее время.