Есть требования к консистенции: выяснилось, какой уход не стоит применять зимой

Зимой и летом у нашей кожи совсем разные потребности, поэтому и уход в отдельные времена года должен различаться, рассказала создательница бренда Le Mousse Ольга Нечаева.

По ее словам, каких-то отдельных компонентов, которые запрещено использовать, например, зимой, нет. Однако есть требования к консистенции уходовой косметики.

«Что-то более легкое и водянистое, на гелевой основе подходит для использования в весенний и летние периоды, в жаркие дни. А вот что-то масляное и питательное будет актуально в холодное время года», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все дело в том, подчеркнула Нечаева, что летом наши сальные железы работают максимально активно, и для поддержания увлажненности кожи выделяют собственный себум вместо масел.

«Увлажняющие же компоненты в составе крема и витамины обеспечат нормальный функционал кожи. Ее достаточно будет просто немного увлажнить. Зимой ситуация немного другая», — отметила собеседница.

Также она добавила, что важно подбирать продукты по типу и потребностям кожи: для жирной кожи это компоненты, способствующие регуляции сальных желез, нормализующие количество выделяемого себума, а для сухой кожи – более питательные и тонизирующие компоненты.

Ранее косметолог поделилась советами, как ухаживать за кожей в зимнее время.