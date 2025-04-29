Косметологи рассказали, как без ботокса разгладить глубокие морщины
Косметолог Орлова рассказала о современных методиках омоложения
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Косметолог Юлия Орлова рассказала о развитии современной эстетической медицины, сообщил glavny.tv.
Эксперт Орлова отметила, что современные люди могут сохранить молодость без радикальных вмешательств.
«Технологии продолжают развиваться, открывая новые возможности в эстетической медицине», — отметила в беседе с «Главным Региональным» косметолог Юлия Орлова.
По информации издания, одним из натуральных и безопасных методов борьбы с глубокими морщинами эксперты считают плазмотерапию. Специалистам удалось усовершенствовать PRP-протоколы. Следить за кожей можно в домашних условиях при помощи косметики с аргилерином. Инновационный пептид позволяет разгладить морщины без введения инъекций.
По данным издания, эффективной считается также микроигольчатая терапия. Специалисты применяют лифтинг-сыворотки, благодаря которым активные компоненты проникают вглубь кожи. По данным косметологов, кожа становится более упругой и здоровой. Эффект сохраняется примерно на протяжении полугода после проведения процедуры.
По информации издания, современные методы и препараты позволяют не только избавиться от морщин или минимализировать их проявление, но и сохранить естественную мимику. Кроме того, они провоцируют выработку коллагена.
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