Контроль гормонов и позитив: неочевидные привычки, которые помогут сохранить молодость

Как напомнила эксперт, с возрастом замедляется обмен веществ, по этой причине нужно увеличить количество продуктов с витаминами, минералами и антиоксидантами. Важно внести в ежедневное меню разнообразные фрукты и овощи, ягоды и зелень, такую как шпинат. Также полезно будет включить Омега-3 жирные кислоты (лосось, грецкие орехи, семена льна), цельнозерновую пищу и продукты с высоким содержанием белка.

Также врач советует снижать уровень тревоги и стресса. Делать это можно с помощью спорта, который больше по душе. Это может быть пилатес, йога или кардиотренировки. Регулярная физическая нагрузка поможет держать гормональный фон и вес в порядке. Специалист советует уделять упражнениям не меньше 30 минут в день.

Также нужно соблюдать режим сна. Он влияет на процесс старения кожи и гормональный баланс. Гигиена сна строится на следующих правилах:

Ложиться и вставать в одно время, даже в выходные.

Спать 7-8 часов в сутки.

Проветривать комнату, создать темное пространство, тишину, подобрать удобные подушку и матрас.

Избегать использование гаджетов за час-два до сна.

Добавить успокаивающие ритуалы.

Также Семенко отметила, что здоровье коже можно поддерживать домашним уходом, так как внешние показатели — это тоже отражение общего состояния организма. Важно регулярно пользоваться солнцезащитным кремом, средствами с гиалуроновой кислотой и витаминами, сыворотками с ретинолом и антиоксидантами. Можно добавить в привычку посещение косметолога, который подберет профессиональный уход по типу кожи.

Кроме того, специалист напомнила про регулярное посещение специалистов, таких как гинеколог, гинеколог-эндокринолог, терапевт и т.д. Это может быть базовый обход, а может быть узкий в зависимости от запросов. Однако регулярные чек-апы будут полезны всегда. Ежегодно важно сдавать анализы на уровень гормонов и витаминов, делать УЗИ органов малого таза и проходить маммографию.

«Молодость — это не только возраст, но и состояние души и тела. Формируя правильные привычки, вы можете замедлить процессы старения и сохранить энергию, красоту и здоровье на долгие годы», — подчеркнула врач.

Не менее важно — позитивное мышление. Врач советует окружать себя людьми, вдохновляющими на развитие, проводить больше времени за любимыми хобби, работать с негативом. От настроения зависит очень многое.

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