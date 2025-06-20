Губернатор Подмосковья обсудил вопросы сотрудничества с главой Роскосмоса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и обсудил вопросы сотрудничества, в том числе в сфере развития высокотехнологичных производств. Встреча прошла в рамках ПМЭФ-2025.

«В Подмосковье сосредоточены стратегические предприятия космической отрасли: заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Например, НПО Лавочкина в Химках, РКК „Энергия“ в легендарном Королеве. У нас на территории Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами. Предприятия Роскосмоса производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги», — сказал губернатор.

По его словам, в ракетно-космической отрасли в Подмосковье задействованы свыше 30 тыс. человек. Воробьев подчеркнул, что в регионе стараются оказать им поддержку. Так, например, они могут получить субсидию на приобретение жилья по региональной программе «Социальная ипотека». В период с 2016 года возможностью воспользовались 145 сотрудников.

В Подмосковье действуют 23 предприятия, входящие в состав ГК «Роскосмос», регион представляет собой ключевую территорию для развития ракетно-космической отрасли России. Баканов поблагодарил Воробьева за поддержку инициатив госкорпорации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.