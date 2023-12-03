Космонавтам РФ передали на орбиту новогодние подарки и все, что требуется для экспериментов

В службе психологической поддержки экипажа МКС рассказали корреспонденту агентства, что родные и близкие подготовили для космонавтов новогодние подарки, которые были загружены на космический корабль. В каждый мешочек дополнительно положили брелоки с символом 2024 года - драконами.

На борт космического корабля также положили 48 яиц японского перепела и комплекс «Инкубатор-3». Это позволит российским космонавтам провести эксперимент. Во время внекорабельной деятельности они смогут установить на корабль специальное оборудование, которое необходимо для реализации еще одного эксперимента «Кварц-М».

Космонавтам передали продукты питания и много различных фруктов. Также были транспортированы такие грузы:

«515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.», - такие данные удалось узнать ТАСС

Трофей турнира «Игры будущего» также доставлен космонавтам для временного хранения. В 2024 году трофей вернется, чтобы быть переданным новому победителю конкурса.

Ранее уфолог Антон Сергеев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», есть у российских космонавтом возможность встретиться с инопланетянами. Эксперт уверен, что представители внеземных цивилизаций существуют. Они намного развитее людей.