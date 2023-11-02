«Вероятность есть»: зонд NASA «Люси» может встретить инопланетян

Межпланетная станция NASA «Люси» встретилась с первым астероидом в поясе между Марсом и Юпитером. Историческое событие произошло накануне — 1 ноября.

«Люси» удалось приблизиться к астероиду Динкинеш на расстояние 436 километров. Примечательно, что это космическое тело едва различимо с Земли.

Уфолог Антон Сергеев рассказал, может ли зонд натолкнуться на представителей внеземных цивилизаций.

По его словам, данная миссия была создана для того, чтобы узнать чуть больше о прошлом солнечной системы, и сейчас все внимание специалистов NASA будет направлено на анализ той информации, которую зонд будет посылать на землю.

«Сможет ли «Люси» встретить представителей внеземных цивилизаций? Такая вероятность есть, но совершенно необязательно, что мы об этом узнаем. Дело в том, что технологии других цивилизаций намного превосходят наши, и им не составляет труда избежать прямого контакта, либо сделать свои летательные аппараты незаметными для NASA», — рассказал Сергеев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он уверен, что кораблям пришельцев вовсе необязательно находиться в близости к астероидам и зонду NASA, чтобы получить информацию о намерениях землян.

«Их технологии позволяют вести удаленный контроль за нужной точкой пространства в космосе, находясь при этом достаточно далеко. Прямой контакт инопланетянам не особо интересен. Однако сама вероятность того, что на пути зонда «Люси» может повстречаться летательный аппарат пришельцев, конечно же, существует», — заключил собеседник издания.

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