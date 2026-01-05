Костюмные стойки с нарядами и объемные мешки: как проходит переезд Долиной из квартиры в Москве

Народная артистка Лариса Долина начала масштабный вывоз имущества из столичной квартиры в районе Хамовники, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Певица Долина должна освободить квартиру в Москве 5 января, но попросила перенести дату вывоза вещей. Адвокат покупательницы рассказал, как стороны договорились осуществлять передачу квартиры. Пока народная артистка перевозит вещи.

Как сообщает телеграм-канал, для транспортировки вещей потребовалось сразу три грузовых автомобиля — две модели «Газель» и крупный микроавтобус, которые были полностью загружены. В процессе переезда из жилья были вывезены многочисленные костюмные стойки с нарядами, объемные мешки, картонные коробки с личными вещами и часть предметов мебели.

Ранее сообщалось, что Долина может получить неустойку из-за отмены юбилейного концерта в Доме музыки.