Кот-андроид вместо воспитателя: как 16-летний гений из Орехово-Зуева учит малышей делать цветы из крышек

Андроид по имени «Кот ученый» появился перед пятилетними малышами, чтобы научить их мастерить подарки для мам к 8 Марта. Материал для творчества выбрали нестандартный — пластиковые крышки, из которых дети под чутким руководством робота собирали яркие цветы.

Железный наставник не только подробно объяснял каждый шаг, но и терпеливо отвечал на бесчисленные вопросы любознательных дошкольников, чем покорил их сердца.

За этой разработкой стоит юный гений — 16-летний Сергей Огорельцев, который занимается робототехникой уже десять лет. Его проект «Кот ученый — гид в мир знаний» уже получил признание: парень занял призовое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

«Модель я конструировал в течение шести месяцев. Ее наполнение, обшивку, „лицо“, одежду и обувь создавал сам при поддержке педагога по декоративно-прикладному искусству Веры Николаевой. В результате Кот — уникальный персонаж в черном костюме и ботинках», — рассказал инженер REGIONS.

Наставник Сергея Марина Бояршинова уверена: такие необычные помощники вызывают у детей гораздо больший интерес, чем стандартные уроки. А сам изобретатель не собирается останавливаться на достигнутом. В планах — научить кота самостоятельно передвигаться по помещению, ориентируясь на показания встроенной камеры. Тогда занятия станут еще увлекательнее.

«Когда мы проводили опыты с котом, дети буквально светились: «О! Вот бы у нас такой на уроке был!» — вспоминает Марина.

