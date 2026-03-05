Подмосковный робот Светлана в этом году обработала более 1,2 млн звонков пациентов

С начала 2026 года голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана обработала более 1,2 млн звонков пациентов, с ее помощью можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана стала надежным цифровым ассистентом для пациентов Московской области», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в сложных ситуациях робот переключает звонящего на оператора. В ведомстве уточнили, что одновременно голосовой помощник может принимать до 600 звонков. Напомним, что оформить запись к врачу можно также через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.