Кот в тельняшке осматривает самолеты и встречает гостей на аэродроме в Подмосковье

На территории аэродрома Мячково под Раменским поселился рыжий кот по кличке Персик, который встречает гостей, сообщил REGIONS. В праздничные дни сотрудники надевают на кота морскую тельняшку, что особенно нравится посетителям.

По информации издания, даже без тельняшки кот вызывает у посетителей приятные эмоции. Гости наблюдают за животным, фотографируют и выкладывают снимки с соцсетях. Кот проявляют по отношению к людям дружелюбие: он легко идет на контакт и разрешает себя гладить. Питомец регулярно обходит территорию аэродрома.

По информации издания, кот родился на территории аэродрома. Мама-кошка ушла, невольно сделав Персика полноправным хозяином. Сотрудники полюбили животное.

«Шум моторов ни капельки не пугает кота. Наоборот, он с любопытством проводит дополнительный досмотр авиатранспорта», — рассказала руководитель инфлюенс-маркетинга авиационного центра Мария Бокова.

По данным издания, на территории подмосковного аэродрома также проживает черная собачка Лялечка. Недавно она привела щенят. Кот Персик проявляет дружелюбие по отношению к Лялечке и ее детенышам. Однако других собак прогоняет. Щенки родились три месяца назад. Выпускники летной школы забрали троих. Еще трое щенят пока остались на аэродроме.

Ранее сообщалось, что спасенная из-под обстрелов в Курской области собака нашла дом в Подмосковье.