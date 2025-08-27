«Не потеряла жажду к жизни»: спасенная из-под обстрелов в Курской области собака нашла дом в Подмосковье

В Ленинский городской округ из прифронтовой Курской области была доставлена собака по кличке Лика, спасенная волонтерами во время артобстрелов. По информации зоозащитницы из Видного, животное прошло необходимую ветеринарную подготовку — стерилизацию и вакцинацию — перед отправкой в новый дом, сообщил REGIONS.

«Мама давно мечтала о собаке и была готова подарить Лике дом и любовь», — рассказали зооволонтер Нина (имя изменено) REGIONS.

Как сообщила волонтер, с рождения привыкшая к звукам войны Лика оказалась сильно травмирована психологически. Громкие уличные шумы продолжали вызывать у нее панику даже в безопасной обстановке. Спустя всего шесть дней после переезда, во время одной из прогулок, испуганная собака сорвалась с поводка и скрылась в неизвестном направлении. По словам активистки, поиски начались немедленно.

«Эта маленькая собачка весом всего пять килограммов пережила холодные ночи и одиночество, но не пропала и не потеряла осторожности и жажды к жизни. Ее стойкость и умение выживать вызывает уважение и восхищение», — говорит зооволонтер.

Спустя пять месяцев, 21 августа, первоначальные хозяева приняли решение о необходимости подыскать для Лики новую, более подходящую семью и обратились за содействием к волонтерам. Несмотря на крайне сжатые сроки — до ежегодного фестиваля для бездомных животных «Хвостики» оставалось всего несколько дней — Лику успешно подготовили к участию в выставке-пристройстве. Уже на следующий день после мероприятия новые владельцы передали вести о ее успешной адаптации в другом доме.

«И вот она нарядная. Прошло полчаса с начала мероприятия, а на Лику через клетку уже смотрели влюбленные глаза мальчика. Мама, папа, двое детей, бабушка и кот (которого мама спасла с улицы котенком 8 лет назад). Только теперь, надеемся, Лике повезло, и эта любовь навсегда. Желаем им удачи, говорим спасибо за вклад в благотворительность!» — говорит зооволонтер.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут хозяина для сиба-ину, хозяин которого погиб на СВО.