Котенок на день рождения или бомба? История таксистки из Подмосковья, которая после сильного испуга пережила радость

Софья Полетаева, которая таксует под Москвой, поделилась с REGIONS необычной историей, которая произошла с ней в Балашихе. Россиянка была обеспокоена, что ей под автомобиль подложили взрывное устройство, издающее для снижения бдительности потенциальной жертвы звук мяуканья.

Софья рассказала, что ненадолго оставила автомобиль, чтобы купить воды. Это был рабочий день. При выходе заметила, что возле машины крутятся две девочки. Девушка спросила, что случилось. Ей ответили, что пытаются помочь котенку. Его мяуканье раздавалось из-под автомобиля. Россиянка призналась, что, во-первых, спешила. Во-вторых, сразу вспомнила о мерах безопасности.

«Я перепугалась, потому что где-то слышала, что теперь такие взрывные устройства ставят. Чтобы мяукали для маскировки», — рассказывает Софья.

Софья рассказала, что обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Специалисты не обнаружили бомбу, но и котенка не нашли. Однако звук не проходил. Более того, мяуканье уже превращалось в панический крик животного. Водитель была вынуждена лично лезть под капот.

«Никого не видно, естественно. Ну я открыла багажник, достала большой пакет, постелила, полезла под машину. Крикун забрался в выемку в заднем бампере. Рыжий, в белые пятна морда. И орет на весь двор. У меня рука не лезет, как я ни пыталась, только кофту изгваздала», — говорит Софья.

По словам собеседницы, к тому моменту, когда разворачивалась операция по спасению, к группе добровольцев присоединился подросток с коробом за плечами. Он забрался под автомобиль следом за Софьей, и котенок, заметив именно его, стремительно выскочил из-под днища.

«Девчонки его подхватили. Сразу орать перестал, заурчал, как тумблер переключили. И одна говорит: ой, а у меня ДР сегодня! Так вот себе приятеля получила в подарок. Говорят, не зря к нам они все приходят», — резюмирует Софья.

Ранее сообщалось, что котенок невольно помог украсть 26 тыс. руб. у пенсионерки.