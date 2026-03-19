Котенок-наводчик: как пушистый питомец невольно помог украсть 26 тыс. руб. у пенсионерки

В пресс-службе Мариинского горсуда рассказали историю о кражи 26 тыс. руб. у 87-летней пенсионерки, в которой в роли «наводчика» невольно выступил котенок. Питомец случайно запутался в шторе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пенсионерка решила спрятать деньги, чтобы их никто не похитил. Она посчитала, что надежным местом станет край шторы. Женщина сделала кармашек, в который положила 26 тыс. руб.

По данным издания, периодически к пенсионерке приходил 62-летний мужчина. Он помогал по хозяйству. У россиянки сломался телефон. Знакомый принес ей другой аппарат и рассказывал, как им пользоваться. В это же время в шторе запутался котенок. Пенсионерка попросила гостя помочь питомцу выбраться.

По информации издания, котенок запутался в том месте, где был пришит кармашек с деньгами. Хозяйка знакомилась с опциями телефона и не заметила, как знакомый забрал деньги из потайного места.

«Пенсионерка обнаружила пропажу денег, сообщим об этом своей дочери, которая и обратилась в правоохранительные органы. Через несколько дней виновный в краже был установлен», — написано в тексте.

По данным издания, согласно решению суда, мужчина обязан выплатить пенсионерке оставшуюся 21 тыс. руб. Знакомого пострадавшей также приговорили к 250 часам обязательных работ.

