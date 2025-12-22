Кот‑мигрант, кот‑прапорщик и кот‑путешественник: кто покорил интернет в этом году и почему?

Кот-мигрант Бурак, кот-прапорщик Толик и кот Федос из Москвы — «Медиалогия» подготовила рейтинг самых заметных кошачьих историй года, сообщил vostokmedia.com. В ТОП звезд интернета вошли истории, которые вызывали у общественности трогательные эмоции.

По информации издания, первое место в рейтинге занял кот-мигрант Бурак. Животное невольно оказалось в грузовом контейнере. Точкой отправления стал Новороссийск. Кот мог попасть в Стамбул, но его своевременно заметили и не позволили покидать страну.

По данным издания, второе место рейтинга занял питомец из Москвы. Кот-прапорщик Толик помогает сотрудникам пожарной части — поддерживает боевой дух и поднимает настроение. Служивый кот был номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь».

По информации издания, третье место в рейтинге занял кот Федос из Москвы. Вместе с хозяйкой он направлялся в Казань. Женщина потеряла питомца. Поиски не принесли желаемого результата. Позже выяснилось, что кот прятался в конструкции вагона целых шесть дней. Так он оказался на Дальнем Востоке. Кот прославился своим желанием путешествовать.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС в -30°С спасли на трассе в Югре замерзающего шпица.