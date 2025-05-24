Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет искать способы срыва переговорного процесса с Россией, сообщило РИА Новости.

По ее мнению, глава киевского режима оказался в патовой ситуации. Лидер заинтересован в срыве переговоров с Россией, поэтому он будет искать любые способы для реализации задуманного. По мнению Ковитиди, не исключены различные провокации.

Политик уверена, что Зеленский терпит политическое поражение. У страны огромные долги и много обязательств, которые до сих пор не выполнены. Киеву со временем придется отдавать долги кредиторам. Деньги Зеленский получал на ведение боевых действий. Из-за патовой ситуации, в которой оказался Зеленский, важно проявлять особенную внимательность, уверена политик.

«Ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс», — сказала РИА Новости Ковитиди.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского назвали два условия для продолжения переговоров с РФ.