Скользкий вопрос решен: прокуратура заставила коммунальщиков заплатить за травмы жительнице Иваново

Прокуратура Ивановской области добилась компенсации в размере 550 тыс. руб для местной жительницы, получившей тяжелые травмы в результате падения на необработанном тротуаре. Инцидент, повлекший за собой установление инвалидности, произошел в январе 2025 года на проспекте Строителей.

53-летняя женщина поскользнулась и упала, передвигаясь по обледеневшему тротуару. Медики зафиксировали у потерпевшей множественные повреждения ноги, которые потребовали продолжительного и сложного лечения. Последствия падения оказались настолько серьезными, что спустя время медицинская комиссия присвоила ей третью группу инвалидности.

После обращения гражданки прокурорская проверка установила прямую вину коммунальных служб. Следователи пришли к выводу, что несчастного случая можно было избежать, если бы подрядчик, ответственный за уборку территории, своевременно обработал тротуар противогололедными реагентами.

На основании этого суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с виновной организации компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП под Кунгуром выплатят компенсации.