Татьяна Буланова попала в базу «Миротворец» после посещения раненых бойцов СВО

По информации издания, поводом для включения в базу стал визит певицы к раненым участникам спецоперации. В картотеке отмечено, что Татьяна Буланова пропагандировала войну и не поддержала территориальную целостность Украины, а также суверенитет страны.

По данным издания, в картотеке также есть обвинения в соучастии преступлениям против граждан Украины в связи с поддержкой СВО. Кроме того, приведена цитата из одной композиции, которую исполняет Буланова. В ней упоминается о любви и гордости к своей Родине. Цитата стала аргументом для решения включить певицу в базу, отметило издание.

Украинский сайт «Миротворец» появился после решения мирных жителей Донбасса провести референдум с целью признания независимости регионов. На Украине начали устанавливать личности тех, кто поддерживал отсоединение. Со временем с целью их привлечения к ответственности в базу были включены фамилии публичных лиц, политиков, волонтеров, журналистов, поддерживающих решение жителей теперь уже новых регионов РФ.

Ранее Буланова рассказала о плотном гастрольном графике, который стал возможным после второй волны.