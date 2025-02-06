КПТ-терапевт Гриценко-Бринкман рассказала, как уберечь детей от кибермошенников

Эксперт рекомендует родителям установить с ребенком доверительные отношения. Он должен понимать, что все может рассказать близким без опасений осуждения или наказаний. Если несовершеннолетний уже стал жертвой интернет-мошенничества, наказывать его не стоит.

«Ребенок уже чувствует себя виноватым, а лишение телефона или другие санкции могут привести к тому, что он замкнется в себе и перестанет делиться своими проблемами», — отметила эксперт Елена Гриценко-Бринкман.

Эксперт Елена Гриценко-Бринкман считает, что родители должны обезопасить своих детей. Значение имеет возраст. Детей младшего возраста проще оградить технически — установить приложения для контроля, проверять сайты, которые ребенок посещает, ограничивать доступ к некоторым порталам и устанавливать лимит по времени.

По мнению эксперта, с детьми более старшего возраста эффективнее разговаривать. Важно выработать у подростка привычку всегда перепроверять информацию. Например, если ему звонят из банка, надо отключиться и перезвонить самостоятельно на «горячую линию». Родителям стоит также рассказывать о распространенных схемах мошенничества.

«Родители должны рассказать о наиболее распространенных схемах обмана, таких как звонки якобы от службы безопасности банка, просьбы перевести деньги незнакомым людям или обещания крупных выигрышей», — пояснила эксперт.

Эксперт советует воспользоваться банковской услугой — привязать карту ребенка к своему счету. Это позволит контролировать расход денег и проводимые операции.

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