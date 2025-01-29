Россияне начали попадаться в ловушку мошенников из-за трендового шоколада

Киберполиция предупредила россиян о новой схеме аферистов, которую они проворачивают с помощью дубайского шоколада, ставшего популярным трендом. Об этом со ссылкой на МВД РФ пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мошенники начали создавать сайты с логотипами знаменитых брендов, заманивая соблазнительными ценами на дубайский шоколад. Часто можно увидеть фейковые сайты Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, через которые заказывают популярное лакомство из ОАЭ.

Как отмечает ведомство, зашедший на один из поддельных сайтов при оформлении заказа перенаправляется на фишинговую страницу. Ничего не подозревающий покупатель сам вбивает данные карты и другие персональные сведения, считая, что это нужно для приобретения сладости. Однако чуда не происходит: аферисты получают информацию о человеке, чем в дальнейшем пользуются ей на свое усмотрение. Попавшийся на уловку человек рискует подставиться под удар злоумышленников и лишиться средств.

Ранее сообщалось, что туристы пытались тайно провезти огромную партию трендового дубайского шоколада через Тюмень. Их планам помешали таможенники.