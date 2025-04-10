Краевед Кобзев предложил назвать именем основателя города набережную в Ижевске

Ижевский историк и краевед Игорь Кобзев высказал мнение, что часть Южной набережной в Ижевске можно назвать в честь основателя города, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, основателем города считается генерал-фельдмаршал, сенатор, граф Петр Иванович Шувалов. Он дал распоряжение приступить к строительству завода и плотины, что стало началом появления населенного пункта. Эксперт Кобзев считает, что его именем можно назвать ту часть набережной, которая находится недалеко от главной проходной Ижевского оружейного завода.

«Основание Ижевска началось с Заречной Первой (Угольной) улицы. <> Как мне кажется, на этой угловой треугольной по форме береговой панорамной площадке (самой старой ижевской площади) хорошо бы установить памятный знак «месторождения» нашего города-завода», — заявил Udm-info историк.

Краевед Кобзев считает, что в качестве памятного знака логично выбрать стеллу с геральдическим шуваловским единорогом. Эксперт предложил два варианта названия улицы — Набережная графа Шувалова или Графская набережная.

Эксперт напомнил, что на гербе графов Шуваловых были изображены геральдические животные. По мнению краеведа, такой же символ в случае принятия решения о переименовании логично разместить на самой набережной.

По данным издания, жители Ижевска в апреле празднуют день рождения города. Ижевск был основан 10 апреля 1760 года. Первой появилась контора Ижевского оружейного завода.

Ранее историк Скоробогатов назвал причины успешности Крымской операции 1944 года.