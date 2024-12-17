Город Ростов в Ярославской области получит новое название

Госдума на пленарном заседании приняла в заключительном чтении законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области. Согласно инициативе, город получит новое наименование: Ростов Великий.

Проект получил одобрение депутатов Госдумы во втором и третьем, окончательном чтении. Законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

Словом «Великий» смогут закрепить традиционно употребляемое наименование на юридическом уровне. Это также подчеркнет важность города как историко-культурного центра.

Ростов Великий — один из самых старых городов России, считается туристической жемчужиной Ярославской области. Входит в «Золотое кольцо» России, знаменит храмами, ремеслами и живописными местами.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили установить памятник Трампу, а ближнюю станцию «Баррикадная» переименовать в «Трампскую».