Краха цивилизации и природные катаклизмы? Религиовед разобрал три сценария, если Благодатный огонь не сойдет

Ежегодно в канун православной Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня тысячи верующих устремляют взоры в ожидании чуда — схождения Благодатного огня. Но что, если в этом году события пойдут иначе? Религиовед Евгений Игнатенко в интервью REGIONS рассмотрел три вероятных варианта развития ситуации.

Впервые за два тысячелетия доступ паломников к главной святыне христианского мира оказался полностью заблокирован. Храм, воздвигнутый на месте погребения Иисуса Христа, где из года в год происходит чудесное явление огня, закрыт из-за военного противостояния на Ближнем Востоке. На этом тревожном фоне вопрос о том, состоится ли церемония, вызывает беспокойство у верующих по всей планете.

«Не будет ни природных катаклизмов, ни мгновенного краха цивилизации, — утверждает эксперт. — Мир продолжит существовать, как существовал до этого ритуала».

Первое, на что обращает внимание специалист: в православном вероучении схождение Благодатного огня не является догматом, а представляет собой глубоко чтимое, но не обязательное явление. Оно не стоит в ряду основополагающих истин христианства — таких как Боговоплощение или Воскресение Христово. Следовательно, даже если огонь в этот раз не явится, фундамент веры это не пошатнет.

«Чудо — это дар, а не обязанность. Церковь учит, что Бог действует по Своей воле, а не по требованию или расписанию. Отсутствие чуда не означает „наказание“ и не является признаком конца времен», — поясняет Евгений Игнатенко.

Для человека, искренне верующего, отсутствие чуда станет поводом для глубоких размышлений, но не для потери веры. Скептически настроенные наблюдатели, как отмечает эксперт, склонны будут видеть в «несхождении» технические накладки, человеческий фактор или изменения в самом ритуале.

«Огонь — это символ Света Христова и Воскресения. Даже если физического чуда не произойдет, духовный смысл Пасхи останется неизменным», — напоминает религиовед.

По мнению эксперта, даже если чуда не произойдет, верующие смогут возжечь свечи от иных источников и совершить традиционные пасхальные обряды. Символика праздника сохранится, пусть и без чудесного начала. А вот информационное пространство отсутствие огня, по мнению специалиста, всколыхнет.

«Сегодня ситуация вокруг Благодатного огня имеет не только религиозное, но и социальное, информационное и даже политическое измерение. Соцсети взорвутся обсуждениями, эксперты дадут сотни комментариев, появятся конспирологические теории», — говорит Игнатенко.

