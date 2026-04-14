В «Унионе» возмутились сексистскими высказываниями в адрес женщины-тренера

12 апреля «Унион», занимающий 11-е место в немецкой Бундеслиге, назначил Эту исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона. Мари-Луизе стала первой женщиной-тренером в сильнейших европейских лигах. Ее назначение вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.

Хельдт подчеркнул, что на 100 процентов уверен в профессиональных качествах Эты.

«Речь идет о по‑настоящему компетентном лидере. И знайте: все в „Унионе“, будь то болельщики на трибунах или члены клуба, полностью поддерживают это решение и сделают все возможное, чтобы подобные обсуждения больше не возникали. Это просто позор», — написал директор «Униона» в соцсети.

