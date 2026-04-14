В «Унионе» возмутились сексистскими высказываниями в адрес женщины-тренера
Директор «Униона» Хельдт встал на защиту первой женщины-тренера в топ-лигах
Директор «Униона» Хорст Хельдт прокомментировал сексистские высказывания в адрес Мари-Луизе Эты, которая исполняет обязанности главного тренера команды Бундеслиги.
12 апреля «Унион», занимающий 11-е место в немецкой Бундеслиге, назначил Эту исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона. Мари-Луизе стала первой женщиной-тренером в сильнейших европейских лигах. Ее назначение вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.
Хельдт подчеркнул, что на 100 процентов уверен в профессиональных качествах Эты.
«Речь идет о по‑настоящему компетентном лидере. И знайте: все в „Унионе“, будь то болельщики на трибунах или члены клуба, полностью поддерживают это решение и сделают все возможное, чтобы подобные обсуждения больше не возникали. Это просто позор», — написал директор «Униона» в соцсети.
Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал, кого ЦСКА будет рассматривать в качестве главного тренера в случае увольнения Фабио Челестини.