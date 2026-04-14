В Серпухове наполовину завершили демонтажные работы в рамках капремонта Дворца торжеств «Центральный»

На улице Луначарского, 74, городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт здания Дворца торжеств «Центральный», строители наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные работы, заменят сантехнику и инженерные коммуникации, модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения, закупят новую мебель и не только. Работы на объекте культурного наследия пройдут с учетом сохранения исторического облика здания, элементов, составляющих предмет охраны объекта. Завершить их планируют к концу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.