Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о выкидыше в 2020 году

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые рассказала о выкидыше, который случился у нее в марте 2020 года, сообщает The Voice. После этого она решила сосредоточиться на помощи беременным женщинам и медицинским работникам.

Журналистка призналась, что встретила новость о потере четвертого ребенка стойко и не плакала. Ее покойный супруг, режиссер Тигран Кеосаян, был эмоционально расстроен, но она убедила его смириться.

«Я себе сразу сказала: имей совесть! У тебя трое маленьких детей. Ты и первого родила в 33. Ты и так в общем-то подзадержалась, добровольно, не потому что раньше не получалось, я раньше не хотела. И тебе 40, у тебя младшему ребенку четыре месяца», — отметила Симоньян.

При этом Симоньян считает виновными в случившемся людей с отличными от нее политическими взглядами. Она уверена, что они намеренно доводили ее, чтобы подорвать беременность. Но всех хейтеров, призналась главред, она простила.

Также Симоньян сообщила об ухудшении состояния здоровья на фоне лечения от рака груди. Появление болезни она связала с состоянием мужа: Кеосаян находился в коме 9 месяцев и умер в осенью 2025 года. Супруги были вместе с 2012 года, но официально оформили отношения в 2022-м. Сейчас Маргарита одна воспитывает их троих детей.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что скрыла свой диагноз от родных детей.