При содействии уполномоченного подмосковная компания оспорила в суде доначисление таможенных платежей

Благодаря содействию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области местная компания добилась справедливого решения в длительном споре с таможенным органом. Арбитражный суд Приморского края признал незаконным решение таможни о доначислении платежей и обязал вернуть предприятию излишне уплаченные суммы. История наглядно демонстрирует, как институциональная поддержка может помочь бизнесу защитить свои интересы в сложных юридических конфликтах.

Корни конфликта уходят в 2024 год, когда подмосковное акционерное общество ввезло на территорию России партию полиэтилена высокой плотности — сырья для собственного производства. На тот момент компания добросовестно рассчитала и уплатила все необходимые платежи: ввозную пошлину по ставке 6,5% и НДС в размере 20%.

Однако спустя некоторое время после проверки документов Владивостокская таможня приняла решение внести изменения в сведения, заявленные в декларациях на товары. Ведомство доначислило антидемпинговую пошлину по ставке 20,3% от таможенной стоимости. Ключевым аргументом стало то, что компания‐декларант не была прямо указана в сертификатах происхождения в качестве получателя товара.

Ситуация получила дальнейшее развитие: Московская таможня направила организации официальные уведомления о неуплаченных суммах таможенных платежей, включая специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также начисленные проценты и пени. Общая сумма претензий превысила 53 млн руб.

Не согласившись с позицией таможенных органов, компания обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об оспаривании решения ведомства. Судебное разбирательство оказалось длительным и продолжалось почти год. В этот период предприятие решило привлечь к делу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Получив согласие бизнес‐омбудсмена, организация ходатайствовала о его участии в процессе в качестве третьего лица.

В письменных пояснениях, представленных суду, уполномоченный выдвинул весомые аргументы в защиту компании. Он указал, что действующее таможенное законодательство не содержит прямого требования, на которое ссылался таможенный орган. Кроме того, бизнес‐омбудсмен обратил внимание на специфику внешнеэкономической деятельности в условиях санкционных ограничений: получение сертификатов происхождения с прямым указанием РФ как страны назначения зачастую сопряжено с объективными трудностями, не зависящими от воли декларанта.

Эти доводы сыграли ключевую роль в итоговом решении. В апреле текущего года Арбитражный суд Приморского края полностью встал на сторону подмосковной компании. Суд признал решение Владивостокской таможни незаконным и обязал ведомство вернуть предприятию излишне уплаченные таможенные платежи.

