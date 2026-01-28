На онлайн-площадках почти во всех регионах России предложен большой ассортимент советской косметики, сообщил muksun.fm. Корреспондент издания изучил объявления.

Корреспондент отметил, что товары пользуются спросом по разным причинам. Для многих женщин советская косметика — это ностальгия по молодости, по радостному прошлому. Выбора тогда было немного. Классика — ленинградская тушь, которую продавали в брикетике с кисточкой. Женщинам предстояло поплевать на кисточку, чтобы накрасить ресницы.

«Теней было очень ограниченное количество и они были редкостью. Пудра обычная продавалась в магазине — все. Ее легко было достать. Никто даже не думал об оттенках. Что достал, то достал», — вспоминает Марина Максюкова.

Северянки помнят, как наносили тени. В коробочку требовалось добавить каплю воды, но женщины предпочитали пользоваться слюной. После нанесения туши использовали швейную иголку — ею разделяли ресницы. Для создания безупречно тонких и ровных стрелок поклонницы моды демонстрировали невероятную изобретательность.

В обычном косметическом карандаше проделывали небольшое отверстие, куда вставляли остро заточенную спичечную головку. Получившимся гибридным инструментом им удавалось рисовать безупречные линии, соперничавшие по точности с профессиональными кистями.

«Ну и тональный крем был в единственном экземпляре. Это был крем „Балет“. Что бы его купить нужно было ехать в Москву или Санкт-Петербург. Вот кто туда ездил, им заказывали, они привозили. Это было шиком», — делится Марина.

По данным издания, сейчас можно приобрести советскую тушь, пудру, помаду и духи «Ландыш Серебристый», «Увертюра», «Незнакомка». Юные девушки воспринимают советскую косметику как диковинный атрибут ретро-стиля или модную винтажную тенденцию.

«Гонялись все за польскими духами „Быть может“ и „Может быть“. Тогда было шиком, слаще их ничего не было. И достать их было большим счастьем. Потом, уже лет через 10 нашла их, и мне они показались ужасными не вкусными. Но что было, то было», — смеется Марина.

