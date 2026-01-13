Не фитнес, а образ жизни: диетолог объяснила, почему на советских фото так мало полных людей

Диетолог Мария Стаховская рассказала REGIONS, какие традиции можно перенять современным людям у советского поколения для сохранения стройности.

Анализ фотографий советской эпохи позволяет предположить, что люди редко страдали из-за избыточного веса. Эксперт Стаховская отметила, что женщинам и мужчинам не приходилось специально бороться с лишними килограммами. Образ жизни позволял им сохранять стройность.

Диетолог отметила, что личный транспорт отсутствовал у многих людей советской эпохи. Граждане больше двигались, выполняли много домашних дел. Кроме того, существовало четкое расписание приемов пищи. Сладкие напитки, торты и другие лакомства ассоциировались с праздниками. Люди не могли свободно купить шоколадные батончики или чипсы.

Диетолог отметила, что досуг советские граждане также проводили активно. Они выезжали на природу, занимались спортом.

«Не нужно отказываться от благ цивилизации. Но можно осознанно интегрировать в свою жизнь проверенные временем правила: заменить короткие поездки на пешие прогулки, упорядочить питание, сократив хаотичные перекусы, сознательно ограничить долю сверхобработанных продуктов и сладостей, превратив последние в особое угощение, а не ежедневный ритуал», — резюмирует Мария Стаховская.

