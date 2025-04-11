Красноярка бросила камень в авто и написала на водителя заявление с обвинениями в терроризме

Жители Преображенского рассказали, что опасаются местной жительницы Ангелины, сообщил prmira.ru. По их словам, девушка проявляет агрессию по отношению к окружающим. Кроме того, старается навредить животным.

Красноярка рассказала, что Ангелина выходит на улицу с камнями в руках. Она бросает их в проезжающие машины. Люди опасаются, что когда-нибудь девушка убьет кого-то камнем. Особенно она ненавидит домашних животных и их владельцев. Питомцев заливает перцовыми баллончиками. Одному из хозяев разбила губу телефоном.

«А участковый бездействует просто», — рассказала красноярка.

Корреспондент связался с потерпевшими. Красноярец Илья — тот самый мужчина, в чей автомобиль прилетел камень. Инцидент произошел в среду, 9 апреля. По его словам, он никак не провоцировал девушку. Водитель сделал замечание, но Ангелина послала его.

«Подъезжая к пешеходному переходу, я заметил женщину, которая стояла в 2–3 метрах от дороги и снимала все на видео. В какой-то момент она бросила камень в мой автомобиль, в результате чего разбила правое боковое стекло. Если бы не тонировка, то у меня бы все лицо было в крови», — рассказал Илья.

Мужчина рассказал, что оформил акты о ДТП и написал заявление в полицию. Девушка также написала ответное заявление. В нем она обвинила водителя в том, что он, как и все люди, террорист. Еще одна красноярка рассказала, что судится с Ангелиной. В рамках судебных разбирательств девушку отправляли в специализированное медучреждение. Медики уверены, что она психически здорова.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти устраивает джакузи из пива и ходит по улицам с топором.