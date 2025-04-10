Житель Ленобласти устраивает джакузи из пива и ходит по улицам с топором

В Ленобласти жители многоэтажного дома уверены, что их сосед устраивает джакузи из пива и затапливает близрасположенные квартиры, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

По информации канала, жители обращались за помощью к участковому. По их словам, он не предпринял никаких эффективных действий. Участковый во время беседы с жильцами заверил, что все будет хорошо, поводов для беспокойства нет.

По данным канала, люди не согласны с такой позицией. По их информации, сосед страдает психическим заболеванием. Люди связывают его активное поведение с весенним обострением. По их мнению, он стоит на психучете. Мужчина проживает в квартире матери. Он не работает и проводит время дома шумно.

Телеграм-канал «78» сообщил, что мужчина поселился в квартире три года назад. Все это время он причиняет соседям дискомфорт.

«Например, мужчина периодически громит квартиру молотком, устраивает джакузи из пива, затапливает соседей и вызывает сантехников», — сообщил телеграм-канал «78».

По информации канала, рабочие подтверждают хаос в квартире мужчины. Люди рассказали, что периодически он выходит на улицу с топором, ножом или перцовым баллончиком. Мужчину подозревают в краже продуктов. Один раз он толкнул уборщицу.

По данным канала, соседи просят вмешаться в ситуацию мать мужчины. По их мнению, он перестал проходить лечение несколько лет назад, после чего началось обострение. Они призывают женщину возобновить курс лечения.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить штрафы за антисанитарию в квартире.