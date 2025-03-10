Красноярки продают духи, кольца и игрушки, подаренные на 8 Марта

На сайте бесплатных объявлений после Международного женского дня появились товары, которые изначально были подарками, сообщила prmira.ru.

«Проспект Мира» обратил внимание на объявления, авторы которых не скрывают продажу своего подарка. Так, красноярка Татьяна продает золотое кольцо с фианитами. Ювелирное изделие подарил супруг. Однако оно не подошло по размеру. По данным издания, Ольге подарили плюшевого зайца розового цвета.

«Оказался не нужен, лучше деньги… Очень большой сидя без ушей 1,3 метра», — описывает игрушку Ольга.

По данным издания, некоторые девушки продавали духи. В объявлениях они написали, что им не подходят ароматы. Авторы указывают, что распылили духи несколько раз. Красноярка Анастасия продает стайлер Rowenta. Она рассказала, что презент был сделан еще год назад, но она им ни разу так и не пользовалась. Еще один подарок, который теперь продают, — это книга «Умный гардероб». Автор отметил, что книга новая.

Ранее в Госдуме потребовали от ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы.