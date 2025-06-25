«Взять за задницу», увести в туалет и надругаться: в Москве ученики «секс-гуру» Алекса Лесли массово домогаются девушек

Несколько девушек заявили в полицию на молодых людей, которые домогались до них в самом центре столицы. Оказалось, что мужчины действовали по инструкции некоего «гуру соблазнения». Что известно об инфокоуче и какое наказание может грозить ему и его «ученикам» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пристают на улице

Несколько случаев подобных домогательств были замечены в районе Китай-города. Молодые люди подходят к девушкам, предлагают познакомиться, а на отказ начинают оскорблять или трогают за ягодицы. В команде обычно два человека: один домогается, а второй снимает на видео.

Уже несколько девушек подали заявление в полицию. Однако одна из них рассказала, что полицейский отреагировал на обращение странно: он заявил, что такие ситуации «решаются по-другому», а также отметил, что можно было просто «дать леща и пойти дальше», пишет Газета.ru.

Фото: [ пресс-служба МВД ]

Подобные ситуации с домогательствами также происходили и в других районах Москвы: на улицах Покровка, Тверской бульвар и Чистопрудный бульвар.

Призывал к насилию

Все мужчины действовали по заданию коуча, «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Задание заключалось в том, что ученики должны были выполнить упражнение — попытаться познакомиться с 30 девушками и начать распускать руки.

На полученные полицией заявления он ответил прямыми призывами к насилию, сообщает телеграм-канал Baza. По его словам, мужчины должны были «взять за задницу», увести в туалет и надругаться над девушкой, а якобы из-за того, что молодые «пикаперы» не выполнили все шаги — девушки остались недовольны.

Подобное упражнение входит в новый «Телесный тренинг» Лесли, сообщает издание Москвич Mag. Совсем недавно «гуру» опубликовал его в своем телеграм-канале. Суть тренинга совпадает с поведением мужчин на столичных улицах.

Отделался условным сроком

Коуч стал популярен в 2010 году благодаря своим тренингам по раскрепощению при знакомстве с девушками. Он быстро окружил себя неумелыми «пикаперами». В 2018 году он был задержан в Таиланде за участие в нелегальном «секс-тренинге». Всего было арестовано 40 туристов, которым предъявили обвинение в незаконном въезде в страну и отсутствии разрешения. В 2019 году Лесли и еще шесть обвиняемых по данному делу были приговорены к условному сроку, позже они были депортированы.

Фото: [ t.me/alexlesleynew ]

Что грозит «секс-гуру» и его ученикам

Юрист Юрий Капштык заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ситуация неоднозначная, так как имеется два факта, которые необходимо проверять.

«Во-первых, так называемая образовательная деятельность — псевдо-коуч и так далее. Это может быть рассмотрено по статье 171 Уголовного кодекса, которая предусматривает задержание на срок до шести месяцев. Это может быть рассмотрено и как административная ответственность со штрафом вплоть до 500 тыс. рублей», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, продолжил эксперт, деятельность коуча может рассматриваться как призывы к экстремистской деятельности и к насилию.

«То есть, если дознанием будет доказан факт, что эта деятельность фактически причиняла насильственные действия, а уже есть заявления, то может рассматриваться срок до пяти лет, так как имеются ученики, которые являются организованной группой. Вопрос вины и вопрос наказания будет устанавливать суд, а органам дознания необходимо собрать воедино все факты», — заключил Капштык.

Ранее юрист рассказал, что швырнувшему ребенка в Шереметьево мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.