Красноярцы поддержали декоратора Пинчук из-за критики новогоднего дизайна города

Профессиональный декоратор Надежда Пинчук высказала мнение, что на новогоднее украшение Красноярска была потрачена небольшая сумма денег. По ее мнению, город не стал более нарядным, чем ранее. Многие здания украшены венками из елочных веток, которые у Надежды теперь ассоциируются с похоронными бюро, сообщил телеграм-канал «Бал дебютанток».

«Проспект Мира» проанализировал комментарии, которые под постом оставляли подписчики телеграм-канала. Некоторые горожане согласились, что в нынешнем году город не украшен подобающим образом. Один из пользователей отметил, что отличий в дневном и вечернем украшении Красноярска не заметил.

Появился также комментарий, автор которого назвал украшение города мраком. Он отметил, что новогодние венки не теряют своей актуальности, но важно уметь красиво их декорировать. Еще один пользователь поделился впечатлением от посещения Новосибирска.

«Вернулись вчера из Новосибирска. Как бы не хотелось этого признавать, но увы — у соседей во всю уже новогодний вайб с яркими огнями, красочными локациями, эффектными входными группами. Не думаю, что их бизнесу легче живется. А у нас, к сожалению, уже не первый год — уныло и как-то на минималках. Обидно прям даже», — отметил подписчик телеграм-канала.

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